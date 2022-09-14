Родственники рассказали о состоянии школьника, который попал в реанимацию после наезда иномарки

Ребенка после ДТП увезли на скорой. Фото: "Моя Первомайка"
Стало известно состояние школьника, которого сбила иномарка. Напомним, что ДТП произошло в Первомайском районе на улице Маяковского. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, а женщина-водитель не заметила его.
- Его перевели в обычную палату из реанимации. Наша основная задача сейчас - поставить ребенка на ноги без последствий для здоровья, - рассказал КП-Новосибирск брат пострадавшего мальчика.
По словам парня, водитель перестала выходить с семьей на связь и интересоваться здоровьем ребенка.
- Она говорила, что будет помогать, но так ничего и не сделала, - говорит парень.
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