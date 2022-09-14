В Новосибирске начали ремонтировать участок дороги на улице Татьяны Снежиной

В Октябрьском районе Новосибирска приступили к ремонту участка дороги на улице Татьяны Снежиной. Фото: Мэрия Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска приступили к ремонту участка дороги на улице Татьяны Снежиной. Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход работ.

Участок дороги по улице Татьяны Снежиной протяженностью 600 метров от дома № 43 до улицы Виталия Потылицина отремонтируют за счет дополнительно выделенных средств из областного бюджета. Стоимость работ — 22 млн рублей.

Планируется провести работы по исправлению продольного и поперечного профилей, нанести выравнивающий и верхний слои асфальтобетонной смеси, поднять смотровые колодцы инженерных коммуникаций до уровня проезжей части. Работы на участке ведутся круглосуточно.

— Благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета, мы можем приступить к ремонту участков дорог с высоким износом. Этот отрезок магистрали является именно таким. Дорога была построена застройщиком этого жилмассива, и время ее эксплуатации довольно большое, кроме того, здесь отсутствует профиль, а это значит, что во время таяния снега или дождей скапливается вода, которая при похолодании превращается в лед, это ведет к разрушению поверхности. После ремонта на участке дороги будет уложен полноценный асфальтобетонный слой, который позволит повысить его износостойкость и эксплуатационные качества, — отметил мэр города Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, на улице Татьяны Снежиной есть замечания и по другим участкам дороги. Чтобы устранить недостатки, глава города дал поручение ДЭУ № 1 провести ямочный ремонт до наступления зимы.

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