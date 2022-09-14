Губернатор НСО Андрей Травников поздравил работников леса с профессиональным праздником. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником. Глава региона вручил им почетные грамоты и благодарственные письма. Торжественное мероприятие состоялось в областном Правительстве.

По словам губернатора, по своему объему и качеству лесная база региона уступает другим территориям Сибири, Севера и Дальнего Востока. Речь идет об экономическом потенциале.

В Новосибирской области лесами покрыто более 27% территории. При этом треть из них – это федеральные, региональные природные заказники и памятники, а также территории местного значения.

Андрей Травников подчеркнул, что важность и ценность новосибирских лесов крайне высока. Поэтому работы лесного хозяйства стараются организовывать таким образом, чтобы бережно относиться к растительности. Губернатор добавил – в регионе продолжают переводить местные лесхозы в формат автономных учреждений и укреплять материальную базу. Все это способствует тому, чтобы максимально быстро реагировать на пожары.

К следующему сезону закупят автомобили и тяжелые бульдозеры. Также в планах приобрести беспилотники, которые будут регистрировать ландшафтные пожары.

Как отметил глава Новосибирской области, лесоводы должны способствовать экологическому просвещению общества, в том числе предпринимателей.

− Не менее важное направление работы лесоводов – восстановление лесов. Региональный проект «Сохранение лесов Новосибирской области» нацпроекта «Экология» предусматривает к 2024 году обеспечение 100-процентного баланса выбытия и восстановления лесов. В Новосибирской области сформирован страховой фонд семян лесных растений в объеме 760,6 килограмма, из них семена с улучшенными наследственными свойствами – 360 килограммов, − сообщили в правительстве.

В 2021 году соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений составило 270%. 14 сентября 2022 года соотношение уже было 51%. Результата в 100% планируют достичь в осенний период.

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