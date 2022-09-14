В Новосибирске за купальный сезон утонуло 8 человек

Чаще всего причиной утопления становится купание в неположенных местах.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске завершился купальный сезон. За его период утонуло 8 человек, из них двое – дети. Причем, чаще всего причина утопления — купание в неположенных местах.
— Основные причины гибели: игнорирование предупреждения о запрете купания, оставление детей у воды без присмотра и грубейшее нарушение — купание в запрещенных местах в нетрезвом состоянии, — рассказали в мэрии Новосибирска.
В МАСС добавили, что за купальный сезон спасатели оказали первую помощь 22 людям, из них 11 — дети, спасли 73 человека, 18 из которых — дети.
Напомним, в начале июля недалеко от Бугринского моста утонул 17-летний парень. Юноша решил покупаться дальше от официального пляжа и заплыл за запрещающие знаки.
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