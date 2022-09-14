В Новосибирске в конце октября пройдёт всероссийский турнир по греко-римской борьбе

За командный трофей — кубок «Сила традиций» — будут бороться десять команд. Фото: правительство НСО

В Новосибирске с 27 по 30 октября на площадке Регионального волейбольного центра пройдёт всероссийский открытый юношеский турнир «Сила традиций». Основные вопросы подготовки и проведения соревнований обсудили губернатор Андрей Травников и Герой России, сенатор РФ Александр Карелин.

— Это мощное мероприятие по популяризации спорта в целом, греко-римской борьбы. Новосибирская область гордится такими прославленными спортсменами как Александр Карелин, Роман Власов. Уверен, что участие наших земляков и многих других именитых спортсменов привлечет большое количество ребят, которые уже занимаются этим видом спорта или могут увлечься борьбой в будущем, — подчеркнул Губернатор, возглавивший оргкомитет турнира.

За командный трофей — кубок «Сила традиций» — будут бороться десять команд. Это девять сборных федеральных округов РФ (СФО будет представлен двумя составами: СФО-Западная Сибирь и СФО-Восточная Сибирь) и сборная Республики Беларусь.

В этом году турнир пройдёт под девизом «Побеждать вопреки!» и будет посвящён 85-летию Новосибирской области, 70-летию дебюта сборной СССР на Олимпийских играх в Хельсинки, 30-летию Олимпиады в Барселоне.

Напомним, 10 сентября в Новосибирске прошел полумарафон Раевича. Мероприятие собрало более 1,5 тысяч участников самых разных возрастов. У мужчин первое место досталось одному из братьев Рыбаковых из Белово, традиционных фаворитов фестиваля. А у женщин в полумарафоне победила новосибирская спортсмена Анна Викулова. Спортсменов наградят грамотами и сувенирами, а тройка лидеров получила медали и финансовые призы. В 2022 году мероприятие прошло в 25-й раз.

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