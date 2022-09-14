В Новосибирске на месяц ограничат проезд по Семьи Шамшиных

Ограничения продлятся до 15 октября.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Новосибирске на двух участках улицы Семьи Шамшиных ограничат проезд для транспорта. Продлятся ограничения месяц, пока будут идти работы по прокладке водопровода и канализации.
— С 14 сентября по 15 октября сужается проезжая часть улицы Семьи Шамшиных в районе дома №91 на 7,5 метров, а в районе дома №94 на 2 метра, — рассказали в мэрии.
Напомним, что до 18 сентября действует ограничение на улице Промышленной. Там у домов №18 и 20 проезжая часть сужена на 6,5 метров.
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