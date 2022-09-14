«Она очень большая и очень красивая»: новосибирский волонтер спасла серую жабу от гибели на дороге

В Новосибирске волонтер спасла огромную серую жабу от гибели на дороге. Фото: предоставлено Алисой Богомоловой.

На Дачном шоссе в Новосибирске волонтер Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова спасла серую жабу. Об этом она рассказала КП-Новосибирск.

– Жаба перепрыгивала Дачное шоссе в очень сильный ливень и чуть не угодила под колеса машин. Она очень большая и очень красивая, – пояснила волонтер.

Девушка помогла важной земноводной перебраться через дорогу. По словам Алисы, жаба вела себя степенно и важно.

– У нее был очень величественный взгляд, – умилилась девушка.

Известно, что в Новосибирской области есть два вида жаб: зеленые и серые. Как пояснил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский, аборигенный вид, серая жаба, в Сибири встречался всегда. А вот зеленая появилась в последние 40 или 50 лет в процессе расселения при глобальном потеплении климата.

– Если серая жаба обитает в разнообразных местах, включая окрестности лесных водоемов, то зеленая предпочитает более теплые места вне лесов, – уточнил эксперт.

О спасении зеленой жабы из профилактория КП-Новосибирск писала накануне.

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