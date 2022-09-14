В Новосибирске бомжу-рецидивисту, зарезавшему мужчину на трамвайной остановке, дали 10 лет

Бомжа-рецидивиста, зарезавшего мужчину на трамвайной остановке, приговорили к 10 годам лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бомжа-рецидивиста, который зарезал мужчину на трамвайной остановке, приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, инцидент произошел 25 октября 2022 года в Дзержинском районе. Между 72-летним подсудимым и его 48-летним знакомым возникла ссора, которая переросла в драку. В результате злоумышленник два раза пырнул оппонента ножом в спину. После этого он скрылся с места преступления.

Раненому мужчине вызвали скорую, однако пострадавший скончался в дороге. Спустя некоторое время подозреваемого задержали. Оказалось, что он был неоднократно судим.

Рецидивиста признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ – «Убийство». В среду, 14 сентября, Дзержинский районный суд рассмотрел данное уголовное дело.

− Приговором виновному лицу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, − отметили в прокуратуре.

В законную силу приговор еще не вступил.

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