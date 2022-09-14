Полицейские нашли мужчину, который изуродовал лицо владелице цветочного магазина в Новосибирске. Фото: предоставлено Ольгой.

В Новосибирске установили личность мужчины, который изуродовал лицо владелице цветочного магазина. Вопиющее нападение, о котором рассказывала КП-Новосибирск, произошло 6 августа. Пострадавшая, которая до сих пор восстанавливается после случившегося, поблагодарила полицейского. Женщина выразила ему благодарность за то, что он оперативно установил того, кто сотворил с ней такое.

– Старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Вадим Айрих просмотрел запись с камер видеонаблюдения, зафиксировавших конфликт потерпевшей с неустановленным мужчиной, с которым находилась женщина. Полицейский обошел прилегающую к магазину территорию, опросил всех возможных свидетелей и прохожих, а также проверил лиц, находящихся на профилактических учетах. Вскоре полицейский установил личность и место жительства женщины, которая была в момент нападения с разыскиваемым. Полицейский выяснил, что она является женой нападавшего. Последний признался в нападении, раскаялся в содеянном. Ранее гражданин был судим за хранение наркотических средств, – рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Известно, что полицейский посетил владелицу цветочного салона в больнице. Там женщину оперировали.

В ГУ МВД по НСО добавили, что после лечения пострадавшей дадут направление на судмедэкспертизу. Она установит степень тяжести полученных повреждений. После чего будет принято решение в соответствии с законом.

Напомним, в день нападения 6 августа, агрессор сначала плюнул в женщину, а в ответ на замечание стал избивать. Бил на глазах своей спутницы, как оказалось, жены. Та молча наблюдала за происходящим. Известно, что мужчина нанес сибирячке тяжелые травмы: рваную ушибленную рану спинки носа, открытый перелом костей носа, черепно-мозговую травму. Женщина надеется, что нападавшего посадят.

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