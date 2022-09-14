Под Новосибирском 35-летний мужчина пытался устроиться в полицию по поддельному диплому

Соискатель предоставил фальшивый диплом об окончании университета при трудоустройстве. Фото: Александр ГЛУЗ

В среду, 14 сентября, в Татарском районном суде Новосибирской области вынесли приговор кандидату в полицейские с поддельным дипломом. Как уточнил КП-Новосибирск помощник межрайонного прокурора Олег Толстов, осужденного приговорили к трем месяцам ограничения свободы.

При трудоустройстве в правоохранительные органы соискатель предоставил купленный диплом об окончании НГАУ. Обман тут же раскрыли. В отношении 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ за предоставление заведомо поддельного документа.

– Согласно заключению эксперта, диплом и приложение к нему изготовлены не производством АО «Гознак», изображения основных реквизитов бланков диплома и приложения к нему, в том числе изображения защитной сетки, бланкового текста, защитных волокон, выполнены электрофотографическим способом, – сообщают в пресс-службе суда.

В течение трех месяцев мужчина не сможет менять место жительства без уведомления специализированного органа. Также ему нельзя будет выходить из дома по ночам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber