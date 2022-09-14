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Происшествия14 сентября 2022 7:42

Под Новосибирском 35-летний мужчина пытался устроиться в полицию по поддельному диплому

Он предоставил фальшивый документ при трудоустройстве
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Соискатель предоставил фальшивый диплом об окончании университета при трудоустройстве.

Соискатель предоставил фальшивый диплом об окончании университета при трудоустройстве.

Фото: Александр ГЛУЗ

В среду, 14 сентября, в Татарском районном суде Новосибирской области вынесли приговор кандидату в полицейские с поддельным дипломом. Как уточнил КП-Новосибирск помощник межрайонного прокурора Олег Толстов, осужденного приговорили к трем месяцам ограничения свободы.

При трудоустройстве в правоохранительные органы соискатель предоставил купленный диплом об окончании НГАУ. Обман тут же раскрыли. В отношении 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ за предоставление заведомо поддельного документа.

– Согласно заключению эксперта, диплом и приложение к нему изготовлены не производством АО «Гознак», изображения основных реквизитов бланков диплома и приложения к нему, в том числе изображения защитной сетки, бланкового текста, защитных волокон, выполнены электрофотографическим способом, – сообщают в пресс-службе суда.

В течение трех месяцев мужчина не сможет менять место жительства без уведомления специализированного органа. Также ему нельзя будет выходить из дома по ночам.

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