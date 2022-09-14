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Общество14 сентября 2022 7:24

Прокуратура помогла получить квартиру ребенку-инвалиду в селе под Новосибирском

Прокурор района обратился в суд
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области ребенок-инвалид получил квартиру благодаря вмешательству прокуратуры.

В Новосибирской области ребенок-инвалид получил квартиру благодаря вмешательству прокуратуры.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Ярково Новосибирского района ребенок-инвалид и его нуждающаяся мать получили законную квартиру через суд. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Ребенка-инвалида еще в 2019 году поставили на учет нуждающихся в жилом помещении. Его маму признали малоимущей. Несмотря на законные основания, до вмешательства прокуратуры квартиру так и не выделили.

После проведения проверки прокурор Новосибирского района через суд добился того, чтобы мать и ребенок переехали в благоустроенную квартиру.

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