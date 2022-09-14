В Новосибирске прекратил работу сортировочный завод «Арктики Сити»

Сортировочный завод «Арктики Сити» прекращает работу в Новосибирске. Фото: Арктика Сити

Сортировочный завод «Арктики Сити» прекращает работу в Новосибирске. Информация появилась в группе компании «ВКонтакте».

Текст опубликован от лица директора «Арктики Сити» Александра Волкова. По его словам, с апреля 2022 года региональный оператор фактически перестал загружать завод.

− Вместо привычного нам объема в 10-12 тысяч кубометров отходов, собираемых в контейнеры для раздельного сбора отходов, нам стали привозить смешной объем в 500-600 кубометров, − рассказал Александр Волков.

Этот вопрос неоднократно поднимался на совещаниях в правительстве. Однако решить проблему так и не удалось.

Директор «Арктики Сити» считает, что региональному оператору «Экология Новосибирск» и перевозчику «ЭкоТранс-Н», занимающемуся транспортировкой отходов, попросту нет дела до развития «мусорной» реформы. Поэтому Волков принял решение прекратить работу сортировочного завода.

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