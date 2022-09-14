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Общество14 сентября 2022 7:05

Пенсионеры смогут бесплатно сходить в Новосибирский зоопарк с 26 сентября

Акция продлится почти месяц
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Пенсионеры смогут бесплатно сходить в Новосибирский зоопарк с 26 сентября.

Пенсионеры смогут бесплатно сходить в Новосибирский зоопарк с 26 сентября.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Хорошую новость сообщили в Новосибирском зоопарке. В преддверии Международного дня пожилого человека там объявили акцию для пенсионеров. Речь идет о бесплатном посещении зоопарка. Начнется она 26 сентября и продлится до 24 октября 2022 года.

– Для всех, кто достиг пенсии по возрасту, женщины с 55 лет, мужчины от 60 года - вход бесплатный! – обрадовали посетителей в официальной группе Новосибирского зоопарка.

Сотрудники напомнили, что такие акции они проводят дважды в год. Делают их, чтобы проявить уважение к старшему поколению, выразить им благодарность.

Пенсионеры, предъявившие документ, получат также скандинавские палочки для комфортной прогулки по зоопарку.

Известно также, что с 26 сентября вход будет бесплатным и для инвалидов.

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