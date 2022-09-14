Пьяного новосибирца четыре раза выпроваживали из магазина: он пил пиво и оскорблял девушек

Фото: пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

Инцидент имел место сегодня, 14 сентября, в Заельцовском районе г. Новосибирск. В 01:03 в дежурную часть ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из магазина разливных напитков с ул. Кубовая. Прибывшему экипажу ГБР продавцы пожаловались на посетителя, который приобрел у них полтора литра пива, но не ушёл, а остался в магазине и стал его употреблять. Бойцы ГБР вывели нарушителя на улицу.

Следующий вызов с этого адреса поступил в 01:41. Тот же мужчина пришел в магазин за очередной порцией хмельного напитка и вновь не торопился уходить. Он приставал к продавцам с разговорами, мешал работать, а на отказ общения реагировал агрессивно – оскорблял девушек нецензурной бранью. Бойцы ГБР вновь выпроводили хулигана из магазина.

В третий раз продавцы вызвали охрану в 02:58. И снова общественный порядок нарушил уже знакомый персонаж. Гвардейцы снова вывели его на улицу.

Очередную, четвертую, попытку проникновения в магазин настойчивый хулиган предпринял в 03:28. Бойцы ГБР-77 вывели нарушителя на улицу и остались дежурить на случай, если он вернётся вновь. Но на этом посещения прекратились.