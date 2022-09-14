В Новосибирске подростки залезли на коллекционный автомобиль и поцарапали его

В Новосибирске подростки испортили чужой ретро-автомобиль. Фото: Черный список Новосибирск аренда квартир

В Новосибирске подростки залезли на коллекционный автомобиль, чтобы пофотографироваться. В результате они поцарапали машину. Пост появился в группе «Черный список Новосибирск аренда квартир» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел во вторник, 13 сентября, рано утром. Увидев необычную машину ярко-бирюзового цвета, подростки решили устроить с ней фотосессию.

− Они залезли на автомобиль, а одна девушка заползала на него не один раз, − сообщил автор поста.

После этого на машине остались большие царапины. А в некоторых местах и вовсе начала отходить краска.

Автор публикации добавил, что ретро-автомобиль должны были поместить на постамент.

В комментариях интернет-пользователи отметили, что нужно заставить родителей этих подростков возместить ущерб.

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