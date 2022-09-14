Театр «Красный факел» в Новосибирске перенес премьеру спектакля «Белая болезнь»

В Красном факеле перенесли премьеру спектакля «Белая болезнь».
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В театре «Красный факел» пьесу «Белая болезнь» с сюжетом про пандемию перенесли на неопределенный срок. В объявлении на сайте театра указано, что спектакль «замораживается» из-за изменившихся обстоятельств.
– Мы приняли совместное решение отложить на время премьеру. Но мы верим, что спектакль все-таки случится позже, в более благоприятное для него и для нас время, – прокомментировал событие режиссер Глеб Черепанов.
Вместо отложенной премьеры по купленному билету можно будет посетить спектакль «Поминальная молитва». Те, кому не подойдет замена, могут вернуть билеты в месте приобретения.
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