Театр «Красный факел» в Новосибирске перенес премьеру спектакля «Белая болезнь»

В Красном факеле перенесли премьеру спектакля «Белая болезнь». Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В театре «Красный факел» пьесу «Белая болезнь» с сюжетом про пандемию перенесли на неопределенный срок. В объявлении на сайте театра указано, что спектакль «замораживается» из-за изменившихся обстоятельств.

– Мы приняли совместное решение отложить на время премьеру. Но мы верим, что спектакль все-таки случится позже, в более благоприятное для него и для нас время, – прокомментировал событие режиссер Глеб Черепанов.

Вместо отложенной премьеры по купленному билету можно будет посетить спектакль «Поминальная молитва». Те, кому не подойдет замена, могут вернуть билеты в месте приобретения.

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