Расписание электричек в Новосибирске с 14 сентября 2022 года: список измененных маршрутов

Расписание некоторых новосибирских пригородных поездов изменится с 14 сентября . Фото: Артем КИЛЬКИН

Расписание электричек в Новосибирске с 14 сентября 2022 года претерпит ряд изменений. Известно, что коснутся они 9-ти пассажирских составов, которые курсируют в регионе. Действовать изменения будут до 27 сентября. Ввели их из-за ремонтных работ, которые проводят на пути. Они были запланированы заранее. Речь идет о следующих маршрутах:

– Новосибирск – Барабинск, Барабинск – Новосибирск, Коченево – Новосибирск, Новосибирск – Болотная, Пригородный простор – Новосибирск-Восточный, – говорится на сайте АО «Экспресс-пригород».

Известно, что в западном направлении с 14 по 18 сентября расписание поезда № 7131 Новосибирск-Барабинск будет следующим: отправляться от будет в рамках расписания в 6 утра 25 минут, а отправление с остановочной платформы 3149 будет проходить на 2 минуты позже обычного – в 09:24. С остановочной платформы Груздеевка поезд будет отъезжать на три минуты позже – в 09:34, отправление с платформы Каяк будет позже на 4 минуты – в 09:43. Отправляться с платформы 3124 километр будет на 5 минут позже, в 09:48. Прибывать поезд на станцию Барабинск будет в 11:03, то есть позже на 6 минут.

Поезд № 7133 Новосибирск-Барабинск отправляться будет по расписанию в 15:06. Отправление с платформы 3149 будет на 2 минуты позже, в 18:07, с о.п Груздеевка на 3 минуты позже – в 18:17, с остановочной платформы Каяк на 4 минуты позже – в 18:26. С платформы 3124 км поезд будет отъезжать позже на 5 минут, в 18:31. А с о.п Убинская – на 6 минут позже, в 18:38. В Барабинск прибытие сдвинется на 6 минут позже – поезд будет приезжать в 19:46.

Пригородный поезд № 71332 Барабинск-Новосибирск будет отправляться раньше на 7 минут, в 06:19. С остановочной платформы Груздеевка будет отъезжать раньше на 6 минут – то есть в 07:50. Отправляться с остановочной платформы 3149 поезд будет в 08:00, на 5 минут раньше обычного. С платформы Каргат поезд отправляться будет в 08:14, согласно расписанию. Прибывать на станцию Новосибирск-Главный поезд будет по расписанию, в 11:11.

Поезд № 7134 Барабинск-Новосибирск отправляться будет раньше на 11 минут, в 17:26. С остановочной платформы 3124 отъезжать будет на 10 минут раньше, в 18:42. С остановочной платформы Каяк будет отправляться в 18:48, на 9 минут раньше, с остановочной платформы Груздеевка в 18:56, на 8 минут раньше, а с остановочной платформы 3149 км отправление будет на 6 минут раньше, в 19:06. Со станции Каргат пригородный поезд будет отъезжать по расписанию: в 19:21. Прибывать на станцию Новосибирск-Главный поезд будет в 22:22, согласно обычному расписанию.

– №6304 Коченево – Новосибирск, отправление в 08:04 (на 3 минуты позже), прибытие в 09:16 (на 3 минуты позже), – говорится на сайте.

С 22 по 27 сентября:

– №7131 Новосибирск – Барабинск, отправление в 06:25 (по расписанию), отправление с о.п. 3149 в 9:27 (на 5 минут позже), отправление с о.п. Груздевка в 09:38 (на 7 минут позже), отправление с о.п. Каяк в 09:45 (на 6 минут позже), прибытие на станцию Барабинск в 11:03 (на 6 минут позже);

– №7133 Новосибирск – Барабинск, отправление в 15:14 (на 8 минут позже), отправление со станции Каргат в 18:07 (на 11 минут позже), отправление с о.п. 3149 в 18:21 (на 16 минут позже), прибытие на станцию Барабинск в 19:56 (на 16 минут позже);

– №7132 Барабинск – Новосибирск, отправление в 06:19 (на 7 минут раньше), отправление со станции Каргат в 08:14 (по расписанию), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:11 (по расписанию);

– №7134 Барабинск – Новосибирск, отправление в 17:40 (на 3 минуты позже), отправление с о.п. 3124 км в 18:57 (на 5 минут позже), отправление с о.п. Каяк в 19:05 (на 8 минут позже), отправление со станции Каргат в 19:36 (на 15 минут позже), отправление со станции Новосибирск-Западный в 22:28 (на 24 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:46 (на 24 минуты позже);

– №6304 Коченево – Новосибирск, отправление в 08:04 (на 3 минуты позже), прибытие в 09:16 (на 3 минуты позже).

24 и 25 сентября:

– №6354 Коченево – Новосибирск, отправление в 14:26 (на 7 минут позже), прибытие в 15:37 (на 7 минут позже).

22,23,26 и 27 сентября:

– №7306 Пригородный простор – Новосибирск-Восточный, отправление в 18:04 (на 12 минут позже), прибытие в 18:49 (на 12 минут позже).

На Восточном направлении

С 14 по 18 сентября:

– №6404 Новосибирск – Болотная, отправление в 07:12 (на 10 минут позже), прибытие в 09:38 (на 10 минут позже).

С 22 по 27 сентября:

– №6404 Новосибирск – Болотная, отправление в 07:12 (на 10 минут позже), прибытие в 09:38 (на 10 минут позже);

– №6422 Новосибирск – Болотная, отправление в 19:44 (на 24 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:10 (на 24 минуты позже).

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