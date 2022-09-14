Мэрия Новосибирска прокомментировала уголовное дело о сносе памятного знака героям ВОВ

В мэрии прокомментировали уголовное дело по факту переноса памятного знака возле площади Калинина. Фото: Мэрия Новосибирска.

В мэрии Новосибирска сообщили, что не получали документы, связанные с возбуждением уголовного дела по факту демонтажа памятного знака в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Комментарий предоставили КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии.

Как уточнили в пресс-центре, мэрия не уполномочена выполнять какие-либо действия, связанные с поручением главы СКР Александра Бастрыкина.

В администрации Центрального округа отметили, что знак демонтировали и будут переносить за счет внебюджетных средств.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, что прокуратура внесла представление мэрии Новосибирска после сноса памятного знака героям ВОВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура внесла представление мэрии Новосибирска после переноса стелы героям ВОВ

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту перемещения памятника (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber