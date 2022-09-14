Аварийно приземлившийся два года назад в Толмачево самолет Ан-124 начали разбирать в Новосибирске

В Новосибирске разбирают аварийно приземлившийся два года назад самолет «Руслан». Фото: Авиационная антресоль / @siberian_technician.

Самолет Ан-124 «Руслан» разбирают в новосибирском аэропорту Толмачево. Два года он стоял на хранении после аварии 13 ноября 2020 года.

Фотографии борта опубликовали в Telegram-канале «Авиационная антресоль». На фотографиях видно, что с самолета уже сняли носовую часть.

Напомним, самолет вез 84 тонны автомобильных запчастей из Сеула в Вену. В Новосибирске была техническая остановка. Борт уже был в воздухе, когда стал разрушаться двигатель. Детали ударили по проводке и обесточили самолет, экипаж остался без связи. Самолет удалось посадить за пределами взлетной полосы.

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