Жители Искитима пожаловались на стаю бездомных псов, пугающую детей. Фото: "Подслушано в Искитиме".

Жители Искитима продолжают жаловаться на бездомных псов. Горожане утверждают, животные-беспризорники заполонили город. Их боятся прохожие, особенно дети.

– Наблюдала сегодня картину, как дети боятся проходить мимо магазина в Индустриальном. Стая собак расположилась прямо напротив здания в деревьях рядом со стоянкой и пешеходными дорожками, – пожаловалась местная жительница в паблике «Подслушано в Искитиме».

По словам горожанки, она заметила в кустах минимум 10 собак.

Сибирячка уверена, что животные, которые слоняются по улицам, опасны. Она призвала властей решить вопрос с отловом бездомных псов.

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