Новосибирского орнитолога не пустили в Монголию с хвостом погибшего яка

Орнитолога из Новосибирска не пустили в Монголию с хвостом яка на автомобиле. Фото: t.me/expkart.

Орнитолога из Новосибирска Елену Шнайдер не пропустили на границе с Монголией из-за привязанного к автомобилю хвоста погибшего яка. Об этом девушка сообщила в своем Telegram-канале «Экспедиционные картинки».

Свой экспедиционный внедорожник Елена Шнайдер ласково называет Фыжом. Полтора года назад к автомобилю прикрепили хвост от погибшего яка. За хвостом ухаживают, даже расчесывают специальным гребнем, который хранится в салоне.

– И тут сегодня на границе нам сообщают, что с несертифицированными хвостами переходить нельзя! Говорят, что мало ли какая у вас там зараза, – рассказала орнитолог в блоге.

Чтобы не бросать полюбившийся аксессуар, Елена Шнайдер и ее команда повременили с путешествием. Участники экспедиции аннулировали печати в паспортах и вернулись с границы в село. Там они оставили хвост в надежном месте.

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