В Новосибирске помощь спасателей понадобилась трехлетнему мальчику, случайно закрывшемуся в ванной. Фото: МАСС.
В Новосибирске трехлетний ребенок случайно заперся в ванной комнате. Мама открыть дверь не смогла и вызвала спасателей. Инцидент произошел вечером 13 сентября в Советском районе города.
– Вызов на улицу Терешковой поступил в 18:45. Спасатели прибыли на место, аккуратно открыли дверь и освободили трехлетнего ребенка, – рассказали в службе МАСС.
Помощь врачей малышу не понадобилась. Испуганный мальчик крепко обнял маму. Женщина успокоила сына.
Спасатели напомнили, если ваш ребенок случайно закрылся в ванной, туалете, на балконе или в комнате, не теряйте время и вызывайте специалистов. В таких случаях нужно действовать спокойно, не паникуя.
Телефоны спасателей: 112, 231-06-49.
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