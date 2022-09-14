В Новосибирске помощь спасателей понадобилась трехлетнему мальчику, случайно закрывшемуся в ванной. Фото: МАСС.

В Новосибирске трехлетний ребенок случайно заперся в ванной комнате. Мама открыть дверь не смогла и вызвала спасателей. Инцидент произошел вечером 13 сентября в Советском районе города.

– Вызов на улицу Терешковой поступил в 18:45. Спасатели прибыли на место, аккуратно открыли дверь и освободили трехлетнего ребенка, – рассказали в службе МАСС.

Помощь врачей малышу не понадобилась. Испуганный мальчик крепко обнял маму. Женщина успокоила сына.

Спасатели напомнили, если ваш ребенок случайно закрылся в ванной, туалете, на балконе или в комнате, не теряйте время и вызывайте специалистов. В таких случаях нужно действовать спокойно, не паникуя.

Телефоны спасателей: 112, 231-06-49.

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