В Новосибирске таксист столкнулся с машиной скорой помощи. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на перекрестке машина такси врезалась в карету скорой помощи. Момент аварии попал на видео. Его опубликовали в соцсети в среду, 14 сентября.

– 13 сентября на пересечении улиц Фрунзе и Красного проспекта скорая двигалась со включёнными спецсигналами и столкнулась с автомобилем такси, который ехал по выделенной полосе, – уточнили подробности случившегося в группе «АСТ-54».

Очевидцы добавили, что в аварии никто не пострадал.

В ГИБДД по Новосибирску инцидент с каретой скорой пока не прокомментировали.

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