В Новосибирске первая игра в новом ЛДС пройдет до конца 2022 года

В Новосибирске спортсмены сыграют в новом ледовом дворце еще в 2022 году. Фото: Правительство НСО.

В новом ЛДС «Новосибирск-Арена» еще в 2022 году пройдет первая игра. Об этом сообщает «ОТС-Горсайт» со ссылкой на слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

– Ждать осталось совсем недолго. И не зря давал напутствие команде, взять пример с волейболистов – зарядиться драйвом на победу в старом ЛДС – «Сибирь-Арене» и переехать на новую арену с желанием завоевать медали, – отметил глава региона.

Андрей Травников подчеркнул, что ледовый дворец почти готов, остались лишь работы по монтажу оборудования.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на почти достроенной ледовой арене смонтировали системы вентиляции и кондиционирования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber