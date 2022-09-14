Рассказываем про пробки в Новосибирске 14 сентября 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 14 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Титова. Также затрудгнено проехать также по улицам Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Станиславского, Котовского и Ватутина. Затруднено движение по улицам Широкой, Станционной, площадям Труда и Райсовета. Сложно проехать по Октябрьскому мосту.
На правом берегу сложно проехать в сторону Речного вокзала по Большевистской. Заторы на улицах Восход, Бориса Богаткова, Никитина и Кирова. Пробки также сковали улицы Военную, Татьяны Снежиной и Добролюбова.
Уровень пробок на утро 14 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.
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