Рассказываем про пробки в Новосибирске 14 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 14 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Титова. Также затрудгнено проехать также по улицам Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Станиславского, Котовского и Ватутина. Затруднено движение по улицам Широкой, Станционной, площадям Труда и Райсовета. Сложно проехать по Октябрьскому мосту.

На правом берегу сложно проехать в сторону Речного вокзала по Большевистской. Заторы на улицах Восход, Бориса Богаткова, Никитина и Кирова. Пробки также сковали улицы Военную, Татьяны Снежиной и Добролюбова.

Уровень пробок на утро 14 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber