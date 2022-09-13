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Общество13 сентября 2022 17:59

Аналитик рассказал, что в кризис цены на вторичное жилье могут упасть

Скидки могут достигнуть 10-15%
Галина СИМОНОВА
Скидки на жилье могут достигнуть 10-15%.

Скидки на жилье могут достигнуть 10-15%.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитик и экс-сотрудник строительных компаний Никита Журавлев рассказал, что в кризис цены на вторичное жилье могут ощутимо снизиться. По словам специалиста, скидки могут достигнуть 10-15%.

— Если смотреть в общей массе то, насколько «вторичка» полезет вниз, то она может дать 10–15% — это все индивидуально. Но мы уже видим, что люди, которым нужно продать, начинают демпинговать. Звонят: «Але, Вася, минус миллион дашь? » Им отвечают: «Дам! » Так торгуются, даже не видя квартиру, — пояснил Журавлев изданию NEWS.ru.

Аналитик также отметил, что весной продажи вторичного жилья снизились из-за слишком высоких ставок на ипотеку. Но сейчас продажи вновь «ожили».

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