Диетолог рассказал, какие блюда являются самыми вредными для здоровья

Не все вкусности полезны для здоровья. Фото: Олег УКЛАДОВ

Диетолог Михаил Гинзбург назвал несколько любимых многими блюд, которые на самом деле очень вредны для здоровья. В их число входят как блюда из жареной на подсолнечном масле картошки и мяса, так и десерты.

— Пожаренная на оливковом масле картошка в 1, 5–2 раза менее вредна. Всеми любимое жаренное во фритюре в мучной панировке на подсолнечном масле красное мясо является вредным блюдом, в этом плане полезнее жареная курица. Традиционные десерты, когда жир и сахар в одном флаконе, — торты, мороженое, жирный коктейль, особенно если жир с примесью пальмового масла, такое есть в недорогих сортах кондитерских изделий, недорогих сортах выпечки, — рассказал диетолог изданию NEWS.ru.

Специалист также отметил, что пакетированные фруктовые соки тоже не относятся к разряду полезных продуктов, поскольку содержат много сахара. Впрочем, вопреки заблуждениям, свежевыжатые соки хоть и выигрывают у магазинных, но все же не заменят пользы от обычных фруктов.

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