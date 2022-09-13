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Общество13 сентября 2022 17:06

Диетолог рассказал, какие блюда являются самыми вредными для здоровья

Такая еда хоть любима многими, пользы организму не приносит
Галина СИМОНОВА
Не все вкусности полезны для здоровья.

Не все вкусности полезны для здоровья.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Диетолог Михаил Гинзбург назвал несколько любимых многими блюд, которые на самом деле очень вредны для здоровья. В их число входят как блюда из жареной на подсолнечном масле картошки и мяса, так и десерты.

— Пожаренная на оливковом масле картошка в 1, 5–2 раза менее вредна. Всеми любимое жаренное во фритюре в мучной панировке на подсолнечном масле красное мясо является вредным блюдом, в этом плане полезнее жареная курица. Традиционные десерты, когда жир и сахар в одном флаконе, — торты, мороженое, жирный коктейль, особенно если жир с примесью пальмового масла, такое есть в недорогих сортах кондитерских изделий, недорогих сортах выпечки, — рассказал диетолог изданию NEWS.ru.

Специалист также отметил, что пакетированные фруктовые соки тоже не относятся к разряду полезных продуктов, поскольку содержат много сахара. Впрочем, вопреки заблуждениям, свежевыжатые соки хоть и выигрывают у магазинных, но все же не заменят пользы от обычных фруктов.

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