В Новосибирске драка водителей перекрыла проезд по Бориса Богаткова

Драка закончилась после приезда полиции. Фото: кадры из видео

В Новосибирске из-за драки оказалась перекрыта улица Бориса Богаткова. Рассказали о конфликте очевидцы. По их словам, драчуны успокоились сразу, как к ним подъехала полиция. Произошел инцидент вечером во вторник, 13 сентября.

— С самого начала не видел. Увидел, как полный мужчина вышел из машины Nissan Sunny, подошел к двум другим мужчинам на тротуаре и «дал леща» одному из них. Потом началась драка. Закончилась, когда остановились мимо проезжавшие полицейские. Сотрудники начали разбираться в произошедшем, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

Судя по видео, драка началась на съезде, а потом перешла на проезжую часть. Причем поучаствовал в ней и автомобиль. Он и перекрыл часть дороги.

— Как таковой драки там не было, был конфликт между мужчинами. Сотрудники полиции выехали на место и все урегулировали. Заявлений ни от кого не поступало, — прокомментировали КП-Новосибирск произошедшее в региональном МВД.

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