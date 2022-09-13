В Новосибирской области охотники смогут получать билеты дистанционно

Жители Новосибирской области смогут получать электронные разрешения на охоту. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители Новосибирской области смогут получать электронные разрешения на охоту. Охотников также обяжут в цифровом формате предоставлять сведения о добыче.

— Жители Новосибирской области сегодня имеют возможность, не выходя из дома, через портал государственных услуг подать заявление либо на получение охотничьего билета, либо разрешения на добычу охотничьих ресурсов, оплатить госпошлину со скидкой, им выдадут документ в удобном для гражданина МФЦ или у нас здесь, на Жуковского, в Новосибирске, — отметил на заседании аграрного комитета Заксобрания и. О министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер.

В министерстве считают, что такая практика может помочь упросить бюрократические процедуры для охотников. Им не придется собираться в длинные очереди, чтобы получить разрешение лично.

На такой эксперимент Новосибирская область решилась первой в стране.

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