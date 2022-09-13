ХК «Сибирь» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:2

ХК «Сибирь» обыграл омский «Авангард». Фото: ХК "Сибирь"

ХК «Сибирь» обыграл омский «Авангард». Матч состоялся во вторник, 13 сентября, на домашней площадке «Сибири».

— Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Сибири», — сообщили в официальной группе Вконтакте хоккейного клуба.

Первые два периода для команд завершились счетом 0:0, только в третьей двадцатиминутке «Сибирь» забила шайбу «Авангарду», но вскоре омичи сравняли счет. Новосибирская команда забила вторую шайбу, играя в меньшинстве, но и соперники забросили гол. В овертайме счет остался прежним, а вот серия буллитов позволила новосибирской команде победить.

Следующий мачт ХК «Сибирь» проведет с командой «Автомобилист» из Екатеринбурга. Игра состоится 16 сентября.

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