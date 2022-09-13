В Новосибирске на набережной появится самый длинный каток в России. Фото: мэрия Новосибирска
В Новосибирске на набережной появится самый длинный каток в России. Как сообщили в правительстве, это будет сделано в рамках развлекательной программы на новогодние праздники.
— Праздник начнётся уже 1 декабря. На Михайловской набережной зальют самый длинный в стране каток, в Первомайском сквере установят новый световой фонтан, вдоль улицы Ленина появится светящийся потолок. Также будут созданы тематические локации, посвящённые федеральным округам России, — сообщает телеграмм-канал областного правительства.
Напомним, в этом году Новосибирск получил статус Новогодней столицы России. Как ранее отметили в мэрии, праздничные мероприятия стартуют 25 декабря. Кроме традиционных новогодних елок, катков, ледяных и снежных построек город подготовит парад Дедов Морозов, фестиваль Снежных Баб, а также фестиваль колокольного звона.
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