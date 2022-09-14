Погода в Новосибирске на 14 сентября 2022 года: придут ночные заморозки до -2

В Новосибирске снова будет холодно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 14 сентября 2022 года будет хоть и сухой, но по-прежнему прохладной. Об этом сообщают синоптики.

— Ночью температура опустится до +1…+3 градусов, местами заморозки до -2, днем будет до +12…+14. Будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, слабый северо-восточный ветер. Ночью и утром местами туман, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит 0…+5 градусов, при прояснениях возможны заморозки до -2. Днем также холодно — +11…+16 градусов, при этом без дождя.

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