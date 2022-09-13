В Новосибирске столкнулись 35-летний и 9-летний самокатчики

В ДТП пострадал 9-летний мальчик. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске во дворе одного из домов Кировского района столкнулись 35-летний и 9-летний самокатчики. Произошло ДТП вечером во вторник, 13 сентября.

— 35-летний мужчина на электросамокате двигался по внутридворовой территории и у дома №29/1 по улице Станиславского столкнулся с ребенком, который ехал навстречу на обычном самокате, — сообщили в городском ГИБДД.

В ДТП пострадала 9-летний мальчик. Его с различными травмами доставили в больницу.

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