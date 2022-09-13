В Новосибирске с 15 по 20 декабря четыре автобуса изменят свой маршрут

В Новосибирске с 15 сентября по 20 декабря сразу четыре автобуса изменят свое движение.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске с 15 сентября по 20 декабря сразу четыре автобуса изменят свое движение. Об этом сообщили в муниципалитете.
— С 15 сентября по 20 декабря закрывается движение транспорта на участке улицы Гидромонтажной от дома № 44 до улицы Энгельса, — пояснили в мэрии города.
Связано ограничение с ремонтом тепловой сети. Автомобилистов просят быть осторожнее и соблюдать ПДД.
Пока проезд на этом участке будет закрыт, для четырех курсирующих там автобусов будет действовать новая схема движения:
— № 45, 45к, 48 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Часовой до ул. Ветлужской: по ул. Печатников, ул. Молодости, ул. Софийской, далее — по действующей схеме;
— № 23 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Часовой до ул. Варшавской: по ул. Печатников, ул. Бердышева, далее — по действующей схеме.
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