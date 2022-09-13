В Новосибирской области снизился спрос на программистов

Спрос на программистов в Новосибирской области снизился на 8%.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Спрос на программистов в Новосибирской области снизился на 8% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщили в компании hh.ru.
НСО входит в ТОП-10 регионов с самым высоким спросом на программистов и разработчиков. Однако в прошлом году Новосибирская область занимала третью строчку, а сейчас опустилась на четвертую с долей 3,3%.
На первом месте оказалась Москва (43%), следом идет Санкт-Петербург (15,1%). Тройку лидеров замыкает Республика Татарстан (3,4%).
Средний размер заработной платы, предлагаемой соискателям в регионе, составляет 116,5 тысяч рублей.
− При этом в Новосибирской области средние зарплатные предложения снизились на 11% − с 130,3 тысячи рублей до 116,5 тысяч, − отметили в публикации.
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