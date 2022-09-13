В Новосибирской области ищут заблудившегося в лесу мужчину в черной одежде

В СНТ Раздольное в Новосибирской области ищут 37-летнего Руслана Жантасовича Функ. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В СНТ Раздольное в Новосибирской области ищут 37-летнего Руслана Жантасовича Функ. Мужчина ушел в лес во вторник, 13 сентября и не вернулся назад. Сейчас его ищут полиция и волонтеры.

— Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную куртку, черную майку и черные кроссовки.

Поисковики отмечают, что мужчина может нуждаться в медпомощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Руслан, сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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