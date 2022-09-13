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Общество13 сентября 2022 13:09

Жительница Алтая выплатила 95 тысяч долга по алиментам, испугавшись потерять квартиру

Расстаться с жильем нерадивая мать не захотела
Анастасия ХРОМЫХ
Жительница Алтая выплатила долг по алиментам только после того, как ей пригрозили забрать квартиру.

Жительница Алтая выплатила долг по алиментам только после того, как ей пригрозили забрать квартиру.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Алтайском крае женщина выплатила долг по алиментам только после того, как ей пригрозили забрать квартиру. Об этом пишет Amic, ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов по региону.

Женщина, проживающая в городе Славгород, долгое время не платила алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. В итоге долг составил 95 тысяч рублей.

− В качестве принудительной меры пристав-исполнитель составил акт описи ареста на принадлежащую гражданке благоустроенную квартиру, − рассказали в ФССП.

Нерадивую мать предупредили, что если она не погасит долг, жилье продадут. И часть вырученных средств пойдет на оплату задолженности.

Расстаться со своей квартирой женщина не захотела и быстро все оплатила.

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