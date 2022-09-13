Жительница Алтая выплатила 95 тысяч долга по алиментам, испугавшись потерять квартиру

Жительница Алтая выплатила долг по алиментам только после того, как ей пригрозили забрать квартиру. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Алтайском крае женщина выплатила долг по алиментам только после того, как ей пригрозили забрать квартиру. Об этом пишет Amic, ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов по региону.

Женщина, проживающая в городе Славгород, долгое время не платила алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. В итоге долг составил 95 тысяч рублей.

− В качестве принудительной меры пристав-исполнитель составил акт описи ареста на принадлежащую гражданке благоустроенную квартиру, − рассказали в ФССП.

Нерадивую мать предупредили, что если она не погасит долг, жилье продадут. И часть вырученных средств пойдет на оплату задолженности.

Расстаться со своей квартирой женщина не захотела и быстро все оплатила.

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