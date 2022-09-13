В Новосибирской области довыборы в Заксобрание признали состоявшимися

В Новосибирской области в Заксобрание депутатов выбирали по двум округам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Довыборы в Заксобрание Новосибирской области, которые прошли 12 сентября, признали официально состоявшимися. Об этом сообщили в Избирательной комиссии региона

— Новосибирский облизбирком установил, что дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской по одномандатным округам № 4 и № 10 признаны состоявшимися и результаты выборов — действительными, — сообщили в избиркоме.

На округе № 4 из восьми кандидатов победил Виталий Новосёлов от партии «Единая Россия». Он набрал 49, 75 % голосов. Депутатом Заксобрания по округу № 10 стал Андрей Биль от «Единой России». Он набрал 50, 59 % голосов.

Губернатор региона отметил, что во время выборов было выявлено несколько незначительных нарушений, но их тут же исправили.

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