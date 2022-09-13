Новосибирская фирма не получала разрешения на восхождение для туристов, погибших на Ключевской сопке

Туристы из новосибирского клуба путешественников «Экстрим тайм» поднимались на Ключевскую сопку без разрешения. Фото: КГКУ «ЦОД»

Туристы из новосибирского клуба путешественников «Экстрим тайм» поднимались на Ключевскую сопку без разрешения. Об этом сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Напомним, трагедия на Камчатке случилась в начале сентября. Группа из 12 человек отправилась на вулкан Ключевская сопка: во время восхождения шестеро альпинистов сорвались в пропасть и погибли сразу. Еще три человека, в числе которых был новосибирский гид Андрей Мищенко, погибли в следующую ночь. В живых остались двое туристов и гид из Барнаула. Их с горы эвакуировали спасатели. Позже с сопки вывезли тела погибших.

— В июне этого года были утверждены новые паспорта маршрутов восхождения на территории природного парка регионального значения «Ключевской». При этом в 2021 году после гибели туриста на Ключевском вулкане маршрут, связанный с восхождением на этот вулкан, из списка паспортизированных и общедоступных маршрутов был исключён. Разрешение прохождение нестандартного (спортивного, альпинистского) маршрута на вулкан Ключевской туристическая группа не получала, — сообщается на сайте полпреда РФ в ДФО.

В отношении руководителя турфирмы, организовавшей поездку, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей. Суд отправил его под арест до 2 ноября. В самой турфирме ситуацию прокомментировали лишь недавно.

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