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Происшествия13 сентября 2022 12:30

Новосибирская фирма не получала разрешения на восхождение для туристов, погибших на Ключевской сопке

Маршрут, по которому они шли, был исключен из общедоступных
Галина СИМОНОВА
Туристы из новосибирского клуба путешественников «Экстрим тайм» поднимались на Ключевскую сопку без разрешения. Фото: КГКУ «ЦОД»

Туристы из новосибирского клуба путешественников «Экстрим тайм» поднимались на Ключевскую сопку без разрешения. Фото: КГКУ «ЦОД»

Туристы из новосибирского клуба путешественников «Экстрим тайм» поднимались на Ключевскую сопку без разрешения. Об этом сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Напомним, трагедия на Камчатке случилась в начале сентября. Группа из 12 человек отправилась на вулкан Ключевская сопка: во время восхождения шестеро альпинистов сорвались в пропасть и погибли сразу. Еще три человека, в числе которых был новосибирский гид Андрей Мищенко, погибли в следующую ночь. В живых остались двое туристов и гид из Барнаула. Их с горы эвакуировали спасатели. Позже с сопки вывезли тела погибших.

— В июне этого года были утверждены новые паспорта маршрутов восхождения на территории природного парка регионального значения «Ключевской». При этом в 2021 году после гибели туриста на Ключевском вулкане маршрут, связанный с восхождением на этот вулкан, из списка паспортизированных и общедоступных маршрутов был исключён. Разрешение прохождение нестандартного (спортивного, альпинистского) маршрута на вулкан Ключевской туристическая группа не получала, — сообщается на сайте полпреда РФ в ДФО.

В отношении руководителя турфирмы, организовавшей поездку, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей. Суд отправил его под арест до 2 ноября. В самой турфирме ситуацию прокомментировали лишь недавно.

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