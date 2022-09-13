В Бердске Nissan снес столб, пытаясь скрыться от экипажа ДПС

Пострадал пассажир иномарки. Фото: госавтоинспекции по НСО

В Бердске произошло ДТП, когда Nissan пытался скрыться от экипажа ДПС. Гонка была недолгой — иномарка врезалась в столб. Произошла авария ночью на 12 сентября.

— 23-летний мужчина за рулем автомобилем Nissan Sentra проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться и продолжил движение. В итоге мужчина не справился с управлением и у дома №27 по улице Черемушной снес дорожный знак и врезался в фонарь, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

ДТП не обошлось без пострадавших. Телесными травмами отделался 25-летний пассажир «Ниссана».

В Госавтоинспекции отметили, что водителя оформили по статье за отказ от медицинского освидетельствования. Санкции данной статьи предусматривают штраф в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до 2 лет.

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