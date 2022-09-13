Новосибирцы пожаловались на нашествие божьих коровок в сентябре

Жители Новосибирска пожаловались на нашествие божьих коровок в середине сентября. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Жители Новосибирска пожаловались на нашествие божьих коровок в середине сентября. По словам горожан, в городе насекомых стало очень много.

— Прям нашествие клопов и божьих коровок в Новосибирске. Знает кто-нибудь, что делать? — писали горожане в паблике Вконтакте «Ревизорро Новосибирск»

Биолог Алексей Яновский пояснил КП-Новосибирск, что такое резкое увеличение количества жучков в конце лета-начале осени связаны с их жизненным циклом.

— Цикл развития от яйцекладки через личинки и куколки до взрослого жука — всего около месяца. Последние 30 дней были теплыми, без обильных осадков. Наверное, поэтому почти из всех яиц и личинок отродились взрослые особи, на которых и обратили внимание люди, — пояснил ученый.

Специалист также отметил, что сами по себе божьи коровки — полезные насекомые, питающиеся тлей и личинками травяных клопов. Иногда их даже специально разводят для борьбы с вредителями.

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