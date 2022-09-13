Трассы Новосибирской и Омской областей окутали густые туманы

Густые туманы появились на трассах Новосибирской и Омской областей. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Густые туманы появились на трассах Новосибирской и Омской областей. Об этом сообщили в ФКУ «Сибуправтодор».

Речь идет о таких трассах, как Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», а также Р-402. На некоторых участках этих автодорог зарегистрирована особенно низкая видимость.

Представители «Сибуправтодора» вместе с региональными управлениями ГИБДД регулярно патрулируют опасные участки.

− Дорожники и сотрудники ДПС следят за ситуацией, чтобы своевременно ввести реверсивный режим или перекрыть движение до улучшения видимости, − отметили в публикации.

В условиях низкой видимости водителей призвали быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Участки со значительным снижением видимости:

Р-254 «Иртыш»: км 943 − км 945, км 1175 − км 1176, км 1236 − км 1238, км 1437 − км 1440;

Р-255 «Сибирь»: км 82 − км 90, подъезд к Томску км 97 − км 106;

Р-256 «Чуйский тракт»: км 36 − км 39, км 69 − км 70, км 88 − км 90, км 104 − км 107;

Р-402: км 400 − км 406, км 427 − км 437, км 496 − км 497.

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