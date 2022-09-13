В новом ЛДС в Новосибирске прошел пробный запуск вентиляции

В правительстве отметили, что работы идут строго по графику. Фото: правительство НСО
На новой ледовой арене в Новосибирске начали запуск вентиляционной системы. Также строители налаживают работу противодымной вентиляции. Кроме того, в самом разгаре благоустройство территории вокруг ЛДС.
— Строители начали монтаж потолков в административно-производственных помещениях, продолжают установку кресел, декорирование стен, на финишной прямой — установка видеооборудования и монтаж медиа-куба. Также начались испытания смонтированных систем вентиляции и кондиционирования, — сообщили в региональном Минстрое.
В правительстве области уточнили, что все работы идут четко в соответствии с графиком.
Напомним, первый матч в новом ЛДС запланирована уже в ноябре. А уже 30 сентября подрядчик должен сдать парк Арена, который разбили вокруг ледовой арены.
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