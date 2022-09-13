В новосибирском детсаду ответили на жалобы родителей, обвинивших 3-летнего ребенка в избиении детей

Заведующая также отметила, что планирует подавать в суд за клевету на детское учреждение. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирском детсаду № 306 прокомментировали жалобы родителей на 3-летнего мальчика, избивающего других детей. Напомним, несколько родителей потребовали перевести этого ребенка из группы, утверждая, что тот агрессивно себя ведет и наносит серьезные травмы другим детям.

— В наш детский сад ходят разные дети, со своими индивидуальными особенностями развития. И все это у нас находится под контролем. В том числе и с этим ребенком работают специалисты. Для этого детский сад и существует — чтобы вовремя увидеть те или иные проблемы и скорректировать их. Сотрудники с соответствующей квалификацией — психологи, дефектологи — у нас для этого есть, — рассказала КП-Новосибирск заведующая детского сада Людмила Королева. — То, что сейчас происходит в сети — это уже выглядит просто как травля и голословные оскорбления ребенка. Потому та информация, которая там изложена, это абсолютная неправда. Это просто маленький ребенок, он никого не истязает и не избивает. Конечно, могут за день пребывания в садике происходить какие-то казусы. Но это — дети. Они не всегда ведут себя только так, как нам бы хотелось. Эти ситуации также контролируют специалисты.

Заведующая также отметила, что планирует подавать в суд за клевету на детское учреждение.

В областном минобре КП-Новосибирск пояснили, что к ним обращений по данной ситуации не поступало.

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