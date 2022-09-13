Сибирячка нашла таракана, застрявшего в креме эклера

Таракан был в креме. Фото: предоставлено героиней публикации

Сибирячка нашла таракана в эклере. Инцидент произошел в магазине в Калининском районе Новосибирска.

- Хотела купить пирожное (эклер). Заметила таракана, сообщила сотруднику магазина. Вместо того, чтобы утилизировать данное пирожное, сотрудник вытащила таракана и поставила десерт обратно на прилавок, - написала девушка в соцсетях.

На фотографии, которую покупательница приложила к посту видно, что таракан застрял прямо в креме.

- Мы начали ругаться с продавцами, но ничего так и не добилась, - говорит девушка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber