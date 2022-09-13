В Новосибирске суд продлил арест мужчине, ударившему женщину-полицейского

Новосибирец арестован на полгода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске суд продлил арест 33-летнему мужчине, которого обвиняют в драке с полицией в Заельцовском районе. Конфликт случился в феврале 2022 года у дома по улице Кропоткина, 263а.

По данным следствия, потерпевшая сотрудница ППС была в рейде со стажерами. Вместе они отрабатывали причастность граждан к преступлению. Около 13:30 патруль остановил 33-летнего гражданина, потребовал предъявить документы.

- Обвиняемый в нетрезвом состоянии ударил сотрудницу полиции в грудь и в спину, после чего был задержан. В результате женщина получила синяки и ссадины. В полиции возбудили уголовное дело о причинении насилия представителю власти, неопасного для жизни и здоровья. Во время следствия вину дебошир не признал, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Анна Проскурина.

13 сентября Заельцовский районный суд продлил арест обвиняемому еще на 6 месяцев.

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