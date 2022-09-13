В Новосибирске 30 человек погибли на пожарах в 2022 году

В 2022 году на пожарах погибли 30 новосибирцев.
Фото: Сергей ГАПОН
За восемь месяцев 2022 года на пожарах погибли 30 жителей Новосибирска. Такие данные привели в мэрии города.
В общей сложности произошло 2375 пожаров.
Жертвами ЧП стали 30 сибиряков. 27 человек из них погибли на пожарах в жилом фонде.
− Количество погибших снизилось на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, − отметили в мэрии.
Травмы различной степени тяжести получил 81 местный житель.
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