В Новосибирске аэропорт Толмачево закупит оборудование на 430 млн рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В новосибирский аэропорт Толмачево закупят оборудование для техперевооружения воздушного пункта пропуска. Стартовая цена контракта - 430,1 млн рублей. Данные об этом опубликовали на сайте госзакупок 12 сентября. Известно, что проводят закупку в формате открытых переговоров. Заказчиком выступил сам аэропорт.

Исполнителю работ нужно будет закупить оборудование, технические средства и доставить их на объект. Кроме того, требования включают монтажные, пусконаладочные и демонтажные работы. Воздушный пункт пропуска следует оборудовать информационно-техническими системами различного контроля. Речь идет о фитосанитарном, ветеринарном, пограничном и таможенном контролях. Кроме того, пункт необходимо обеспечить связью, кабельным телевидением, электричеством, а также системами безопасности.

Из документов следует, что закончить работы нужно до 30 июля 2023 года. Заявки на участие в открытых переговорах принимают до 17 октября. Исполнителя выберут 28 октября.

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