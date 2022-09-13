В Ленинском районе Новосибирска 27 домов остались без света

Новосибирцы остались без света. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Новосибирске в Ленском районе случились аварийное отключение. Во вторник, 13 сентября, местные жители остались без электричества.

— У нас дома на Титова нет света где-то примерно с половины третьего. В Диспетчерской говорят, что какая-то авария с кабелем. Вернуть обещали через часа три в лучшем случае, — рассказали КП-Новосибирск читательница.

Свет обещают вернуть примерно к пяти вечера. Фото: map.novo-sibirsk.ru

По данным портала «Мой Новосибирск», свет отключили в 27 домах на улицах Серафимовича, Степная, переулок 1-й Римского-Корсакова, Римского-Корсакова и Сибиряков-Гвардейцев.

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