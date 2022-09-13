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Происшествия13 сентября 2022 9:18

В Новосибирске мужчина зарезал двух приятелей во время застолья

Его отправили в СИЗО
Надежда КАСЬЯНОВА
Задержанный лишь частично признал вину. Фото: СК по НСО

Задержанный лишь частично признал вину. Фото: СК по НСО

В Новосибирске арестовали 31-летнего мужчину, который во время застолья зарезал двух своих приятелей. Произошла трагедия в минувшие выходные в доме по улице Гоголя.

— Задержанный выпивал вместе со своими приятелями 34 и 36 лет. Во время застолья мужчины повздорили. Обвиняемый схватился за нож и нанес множественные ударов своим знакомым, а потом скрылся с места преступления, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Дело возбужденно по статье 105 УК РФ за двойное убийство. Максимальное наказание по статье — 20 лет тюрьмы. Обвиняемого на время следствия отправили в СИЗО. Вину он признал только частично.

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